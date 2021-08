Embajador destaca potencial del comercio bilateral entre Ecuador y España

El embajador designado de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, destacó este miércoles el potencial existente en el comercio bilateral, que cree puede verse potenciado mucho más con la apertura de ambos mercados a nuevos productos e inversiones.

En un desayuno con la Cámara Oficial de Comercio de España en Quito (Camespa), Del Cioppo aseguró que el Ecuador de hoy "se presenta como un país de oportunidades" y que España se ha convertido en los últimos años en uno de los principales inversionistas extranjeros en la nación andina.

"Hay mucho por hacer, mucho por trabajar. No debemos lamentarnos de lo (que hubo) anteriormente, para eso no estamos aquí. Debemos hablar del presente y del futuro que es lo que nos compete a todos nosotros", afirmó.

El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, aseguró el también empresario ecuatoriano, ha dado señales al mundo de que el país va por el "camino de la apertura", con relaciones comerciales abiertas, con respeto al inversionista y al apoyo de gobiernos extranjeros a sus profesionales y empresas que vengan a Ecuador.

Un reto que se ha planteado el Ejecutivo nacional con el fin de atraer inversiones en un entorno de pandemia y cuando algunos empresarios advierten de que la seguridad jurídica aun no es suficiente, pese a los cambios que tuvieron lugar durante el mandato de Lenín Moreno (20017-2021) y con Lasso, que recientemente devolvió a su país a la CIADI.

NUEVA MENTALIDAD

Del Cioppo, un empresario de Guayaquil dedicado a la producción y exportación de madera de balsa, y expolítico a quien Lasso pidió encabezar la legación diplomática en España, consideró que el país andino debe presentarse al mundo como un país "rico en recursos, con empresarios ecuatorianos que han hecho muy bien las cosas".

E ir por el mundo con esa nueva mentalidad: "No me gusta cantar pobreza porque eso no atrae. Nadie quiere unirse con el que le va mal, sino con el que va bien", dijo al resaltar que hay ecuatorianos de muy alto nivel en el mundo empresarial a escala global, y empresas locales que han conseguido exportar por más de mil millones de dólares al año.

Como ejemplo del potencial de las relaciones bilaterales, el que desde 2015 las exportaciones no petroleras de Ecuador a España hayan crecido progresivamente, solo con una ligera disminución el año pasado como consecuencia de la covid-19.

Ante empresarios miembros de la Cámara, que preside la española Carmen Sánchez-Laulhé y engloba a los más diversos sectores de ambos países, Del Cioppo aseguró que hay mercado para muchas más exportaciones, pues hay una "gran demanda" de productos no tradicionales como pitahaya, aguacate, cacao de fino aroma, guayusa, canela, quinua, rosas frescas cortadas, arándanos y frambuesas, entre otros.

Asimismo, señaló que los productos orgánicos son otra oportunidad para que su país coloque nuevos productos en el mercado español.

INVERSIONES NO TRADICIONALES

El embajador designado aseguró que el rango de intereses comunes pasa también por el interés de España en recibir inversión de Ecuador, y en el de empresarios españoles y europeos por invertir en los sectores turísticos e inmobiliarios en el país andino, dos sectores nada convencionales.

Las infraestructuras, dijo, es otro de los campos a desarrollar de cara a una mayor inversión española en Ecuador, dado que tienen el capital para emprenderlos, y entre ellos el de las energías renovables.

Con todo ello se rubrica la intención de Lasso de que haya "más mundo en Ecuador y más Ecuador en el mundo".

En el plano financiero, recordó que Ecuador tienen intenciones de vender el Banco del Pacífico, de capital público, y que "lo hará con toda la transparencia del mundo" y con la intención de atraer alguna entidad bancaria extranjera de peso al país, por lo que no descartó una futura presencia española también en este campo.

"No digo que se va a vender a la banca española, pero ya hay interés", concluyó sobre uno de los sectores que el país quiere también abrir al mundo. EFE