Ecuador
27 ago 2025 , 13:15

La Embajada de EE. UU. alerta sobre estafas con visas falsas en TikTok

La sede diplomática en Ecuador advierte que traficantes de personas usan redes sociales para engañar a ciudadanos con documentos falsos. También recuerda que usar estos papeles ilegales es un delito.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

En la red social TikTok están circulando videos en los que se están ofreciendo visas falsas o promociones para entrar a Estados Unidos. Así lo informó la embajada de ese país en Ecuador y advirtió que se trata de mensajes fraudulentos.

Lea: Estos son los documentos para obtener la visa de turista para viajar a Estados Unidos

En medio de un aumento por la demanda de visas de cara al Mundial de Fútbol en 2026, la embajada advirtió que son traficantes de personas quienes están detrás de las publicaciones y recordó que usar esos documentos para cruzar la frontera ilegalmente es un delito.

En julio pasado, un hombre fue detenido en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con una visa falsa.

Lea más: Estados Unidos cambia los requisitos para renovar la visa: ¿cómo afecta a los viajeros?

La embajada ya ha advertido en agosto del uso de TikTok para otros engaños como supuestas cancelaciones de redadas migratorias o que quienes soliciten asilo en la frontera, les permitirán el ingreso, y asegura que es falso, por lo que pidieron a la ciudadanía no dejarse engañar.

Le puede interesar: Ecuador registró una tasa de rechazo recórd en visas para Estados Unidos en 2024: ¿cómo va esta cifra con Trump?

Temas
TikTok
visas
Visa
estafas
alerta
visas falsas
estafas en TikTok
visa a estados unidos
visas a estados unidos
Embajador de EEUU
Ecuador
Noticias
Recomendadas