Elaboran ley para despenalizar ciertas conductas de tránsito

Los titulares de la Corte Nacional de Justicia, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la Agencia Nacional deTránsito se juntaron para dar forma al proyecto de ley que busca despenalizar ciertas conductas menos graves que colapsan los despachos de los jueces.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela indicó que, "el no tener puesto el cinturon de seguridad, no portar la licencia y se mantendrían conmo infracciones administrativas qe merecen una multa, con ello se logra que los ciudadanos que cometen estas conductas no esten incertados dentro del sistema penal".

Según información recabada por la Corte, cerca del 80% de las causas que atienden los jueces penales se relacionan con tránsito, por ello se pretende que las infracciones que no merecen pena de prisión pasen a la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Mientras que Fabián Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia, indicó que "creo que podemos trabajar una mesa técnica para depurar las infracciones".

Luego del encuentro inicial, equipos técnicos de las tres instituciones delinearon la metodología y elaborarán un cronograma de trabajo cuando la ley este lista se entregará a la Asamblea Nacional.