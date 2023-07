Pamela Bermeo, usuaria

“Cuando tenía 10 años me subí al transporte público, me senté a lado de la ventana y un chico estaba sacando una bufanda, supuestamente arreglando, me empezó a tocar la pierna y me dijo: ay, disculpa. Me quedé intranquila y luego seguía subiendo y otra vez me volvió a tocar hasta que llegó a mis partes íntimas y yo no sabía qué hacer. Era pequeña y no tenía esa educación de saber qué hacer, si gritar o hablar. Solamente me bajé y fui llorando a mi casa”.