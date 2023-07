Ericka Mafla, usuaria

“El transporte público realmente afecta en mi vida diaria. Yo tengo un hijo menor de edad. No comparto mucho tiempo con él. Tengo que dejarlo por la mañana con la persona que la cuida. El tiempo como usuario me afecta porque no puedo llegar temprano a verle, pero cuando estoy en casa tengo que hacer las actividades domésticas , ayudarle con sus tareas. Mi tiempo de relacionarme con él es demasiado corto”.

Nerys Castillo, usuario

“Ida y vuelta a mi casa me lleva dos horas y media. Quisiera salir con mi esposa, con mi hija a pasear e ir al malecón. Pero los buses no tienen aire y uno llega sofocado. Los buses van llenos y uno tiene que ir parado. En el trabajo ya estamos parados, uno llega cansado”.

Viviana Molina, usuaria

Federico Carpio, usuario

“Del trabajo a la casa son dos horas de viaje. La verdad aprovechar ese horario sería bueno y pasar con mis hijos. Ayudarles a estudiar, salir con mi esposa a dar una vuelta. La relación íntima toca bastante porque no tienes ese lapso de tiempo que uno quiere. Uno llega cansado; ella llega cansada. Más la presencia de los niños. No hay esa intimidad que debe haber. Uno se va apartando poco a poco. No porque quiera sino porque el tiempo que quiero estar, ya no rinde”.