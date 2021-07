El relajamiento ciudadano eleva el número de infectados con COVID- 19 en Quito

En Quito también el relajamiento ciudadano eleva el número de pacientes infectados con COVID- 19 en los hospitales. A esto se suma la indisciplina en provincias aledañas, como Imbabura. Lo que según el Colegio de Médicos de Pichincha podría volver a colapsar los hospitales de la capital en las próximas tres semanas.

Aferrados a sus tanques de oxígeno permanecían la tarde de este lunes los pacientes infectados con COVID-19 en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. La mayoría de ellos, jóvenes, en esta casa de salud, que ya registra un nuevo aumento de casos, 86 contagiados permanecen en las áreas destinadas para la atención a personas con el virus.

Hace 2 semanas hasta llegaban 8 pacientes con síntomas respiratorios diarios ahora el número se elevó a 25.

Según el director médico, Édison Ramos , el relajamiento de la ciudadanía vuelve a llenar de a poco las camas de este hospital, tras la disminución de casos que se había registrado hace unos días.

Pero no solo en esta casa de salud aumentaron los ingresos, también ocurre en el Hospital del IESS Quito Sur, en donde ya hay una lista de espera de 50 personas que no han conseguido una cama en cuidados críticos y otros más que no han podido acceder al área de hospitalización, por falta de espacios.

Los representantes del Colegio de Médicos de Pichincha afirman que el exceso de confianza de la ciudadanía por la llegada de las vacunas eleva las cifras, a pesar de que aún no se ha inmunizado a un número considerable de personas en el país.

Lo más preocupante, es que en provincias vecinas como las de Imbabura, en donde se han efectuado eventos masivos. Podría colapsar nuevamente el sistema sanitario y eso también afectaría a la capital.

Por ello hacen un llamado urgente a los ciudadanos, los únicos que pueden evitar nuevos picos de contagios que incluso pongan en peligro la tan anhelada reactivación económica en el país, que ya se acerca a los 463 mil casos de COVID-19.