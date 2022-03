El gobierno designó a un delegado para las sesiones del directorio del ISSPOL

En la marcha de los policías en servicio pasivo se registraron incidentes y fueron dispersados por otros uniformados, cuando intentaban llegar hasta el Ministerio de Gobierno.

Aseguran estar cansados y dicen que el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISSPOL, no camina, porque la Ministra Alexandra Vela, quien preside el directorio, no convoca a sesiones y no resuelve nada.

Durante la concentración los exuniformados explicaron que la situación de la institución es crítica, que los fondos millonarios que fueron desviados y que no se recuperan, muchas prestaciones del ISSPOL estarían suspendidas.

Se quejan por la falta de medicamentos, en el retraso en el otorgamiento de fondos de reserva y todas las necesidades que tienen.

La falta de sesiones y de un delegado de la ministra en el consejo, tendrían a la entidad prácticamente estancada.

Luego de que bajaran las tensiones consiguieron que, Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno les reciba y les aseguró que se retomarán las sesiones desde el próximo miércoles.

Se espera que el delegado pueda tomar posesión del cargo en los próximos días, porque según sostienen existen al menos 150 puntos que requieren un tratamiento urgente en el ISSPOL.