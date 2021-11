El 50% de buses urbanos se paralizaron en Guayaquil para exigir aumento de pasaje

Son cientos de buses urbanos que no están operativos desde la mañana de este martes en Guayaquil.

Los choferes apagaron los motores de sus vehículos y los estacionaron en fila. De esa manera protestaron para que las autoridades municipales revisen la tarifa del transporte público local.

"No podemos hacer un cambio de aceite adecuado a las unidades, no podemos comprar llantas. Imagínese con el aumento que tenemos de combustible, ya no damos para más. Sobre todo las unidades están siendo embargadas porque no tenemos para cancelar nuestras deudas", explica Simón Durango, transportista urbano.

La paralización del servicio es parcial porque solo el 50% de la flota de buses está operativo.

En total son 900 unidades de transporte urbano que permanecen parqueados en el norte y sur de la ciudad porque los transportistas exigen que se establezca un incremento al pasaje. Eso causó molestia a los usuarios.

Los choferes piden que la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) realice un estudio técnico que defina el nuevo valor del pasaje, así lo describió Cristian Sarmiento representante del gremio.

"No pensamos en una compensación o subsidio porque nosotros queremos limpiar, romper este tabú y demostrar cual sería la realidad de un valor tarifario ante los costos operativos y la rentabilidad que está en la ley para transportistas urbanos", afirmó Sarmiento.

La autoridad de tránsito aseguró tener un plan para controlar la manifestación vehicular.

Por su parte, la gerencia de tránsito y movilidad no ha atendido los pedidos de los conductores. Sin embargo, el Gobernador del Guayas se ofreció a interceder para encontrar una solución y evitar que los buses urbanos sigan sin laborar parcialmente.