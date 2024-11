¿Ecuador tendrá apagones durante diciembre?

“ Es muy optimista decir que no van a haber apagones (en diciembre), pero sí incorporar unos 500 o 600 megavatios, lo cual haría que los apagones ya no sean de 10 ó 12 horas al día, sino que sean de dos o tres”, señaló Gabriel Salazar , docente de la Escuela Politécnica Nacional durante el programa Políticamente Correcto.

Fabián Calero, viceministro de Electricidad, tampoco se atreve a asegurar que no tendremos apagones durante diciembre. "Las condiciones son críticas por la sequía. Colombia no nos está entregando energía. Todas estas condiciones son observadas y analizadas responsablemente día a día para tomar las mejores decisiones", dijo en Políticamente Correcto.

Gabriel Salazar también subraya que el país necesita de entre, por lo menos, tres y cuatro semanas de lluvias considerables. No obstante, indica que en diciembre hay los "famosos veranillos", un diminutivo de verano para señalar un período breve de tiempo con temperaturas cálidas y clima seco. Por lo que no se esperan muchas precipitaciones.

"Acordémonos que en diciembre tenemos los famosos veranillos. Uno de ellos es famoso, el veranillo de El Niño. No somos expertos hidrólogos, pero sabemos que a finales de diciembre y principios de enero no va a llover. Además, Colombia no nos está vendiendo energía, ojalá decidan vendernos, pero no creo", explicó.

Ecuador tiene un déficit energético de entre 1 000 y 1 200 megavatios. Para su recuperación, el Gobierno busca incorporar soluciones en tierra por 241 megavatios, explicó Calero (como se ve en el gráfico). También indicó que la hidroeléctrica Toachi Pilatón entrará en funcionamiento entre diciembre, enero y febrero para aportar 204 megavatios.

En síntesis, los escenarios apuntan a que diciembre será un mes con apagones, aunque de menos horas.

