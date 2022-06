Ecuador promocionará destinos turísticos con creadores de contenido

El programa 'Ecuador Film Residency' fue estrenado este miércoles 8 de junio del 2022 por el Ministerio de Turismo. Con este proyecto se convocó a influenciadores, filmmakers y creadores de contenidos de alta calidad nacionales e internacionales para impulsar la promoción del país a través de trabajos auténticos, orgánicos y experienciales.

El punto de partida para desarrollar el programa fue el video Ecuador – NOT What We Expected!, desarrollado por Tara y Georg Beyer, dos creadores de contenido estadounidenses que junto a sus hijos recorrieron el país, y mostraron a través de este producto sus vivencias. Mostraron al mundo lo que muchos viajeros no imaginan que pueden encontrar en Ecuador.

Esta iniciativa permitirá a los creadores de contenido audiovisual que puedan elaborar piezas promocionales de Ecuador, y para generarlo, el Ministerio de Turismo les dará las facilidades para el viaje, en una gestión conjunta con el sector privado.

En el evento de lanzamiento, el ministro de Turismo, Niels Olsen, señaló que hay 30 creadores de contenidos, influenciadores, y filmmakers nacionales e internacionales que participarán del programa durante el segundo semestre del 2022. “Es tiempo de que todos rememos hacia el mismo lado para reactivar al turismo. Les quiero agradecer de antemano a todos quienes se sumen a este proyecto. Estoy seguro de que esta es una de las cosas que nos ayudarán a poner a Ecuador en los ojos del mundo”, dijo.

Por su parte, Henry Calasanz, creador de contenido, dijo que este tipo de programas son importantes, teniendo en cuenta que Ecuador tiene un potencial muy grande y que la actividad en redes sociales en la actualidad es elevada, lo que se puede aprovechar para atraer a más extranjeros y tener mayor exposición ante el mundo.