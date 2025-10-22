Ecuador
22 oct 2025 , 18:59

Ecuador es premiado internacionalmente por la conservación de germoplasma y la producción vegetal sostenible

La FAO galardonó al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias por su trabajo en la conservación de germoplasma de diversos cultivos en el Banco Nacional de esa rama. También por su disponibilidad para programas de mejoramiento genético.

   
  • Ecuador es premiado internacionalmente por la conservación de germoplasma y la producción vegetal sostenible
    Imagen referencial de diferentes variedades de semillas en Ecuador. ( Cortesía de INIAP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) del Ecuador por su trabajo en la conservación de germoplasma y la producción vegetal sostenible.

Ocurrió durante la FAO Global Technical Recognition Ceremony 2025, celebrada el 15 de octubre en Roma (Italia), en el marco del 80.º aniversario de la FAO y del World Food Forum 2025.

El reconocimiento internacional fue en la categoría Producción y Protección Vegetal Sostenible, una de las seis áreas técnicas destacadas por la FAO que celebran los avances más sobresalientes en innovación y sostenibilidad agroalimentaria a escala mundial.

La FAO recibió cerca de 300 nominaciones globales. De ese total, 39 fueron seleccionadas por su contribución excepcional a la transformación sostenible de los sistemas de producción agrícola.

Le puede interesar: El Día del Banco de Germoplasma Ecuador: Investigación y conservación se celebró este 23 de octubre

Banco Nacional de Germoplasma

El premio fue otorgado al INIAP por su contribución a la conservación de germoplasma de diversos cultivos en el Banco Nacional de Germoplasma. También por su disponibilidad para programas de mejoramiento genético.

Este reconocimiento resalta el compromiso con la conservación de la agrobiodiversidad genética y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, elementos fundamentales para la seguridad alimentaria y la resiliencia climática del Ecuador.

Le puede interesar: El búnker bajo hielo donde se almacenan los alimentos del futuro

Temas
Ciencia
producción
reconocimiento
científicos
producción vegetal sostenible
conservación de germoplasma
premio internacional
Banco de Semillas
FAO
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
INIAP
Ecuador
Noticias
Recomendadas