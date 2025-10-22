Ecuador es premiado internacionalmente por la conservación de germoplasma y la producción vegetal sostenible

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fao target=_blank>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)</a></b> reconoció al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) del Ecuador por su trabajo en la <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/dia-banco-germoplasma-ecuador-investigacion-conservacion-23-octubre-DX8202360 target=_blank></a></b>