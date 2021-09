Ecuador espera la "comprensión" europea para resolver el requisito de visa

Ecuador espera la "comprensión" europea para resolver el requisito de visados y que los ecuatorianos puedan acceder como turistas a la zona Schengen como sus vecinos colombianos y peruanos, sin necesidad de pedir visa.

Así lo expresó a Efe el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Mauricio Montalvo, cuyo Gobierno sigue "trabajando desde las instancias de la gestión diplomática" para resolver "un asunto que trasciende la situación de cada país europeo", porque "eso está homologado por la normativa europea en Bruselas".

"Nosotros seguimos planteando esto, consideramos que es una media que es injusta para el Ecuador, hasta cierto punto discriminatoria, no solo con (respecto a) Colombia y Perú, en general, y seguiremos trabajando para que se levante porque esa es la aspiración que tenemos", afirmó.

Los ecuatorianos, a diferencia de sus dos vecinos, tienen la obligación de solicitar visa para viajar a España y otros países de la UE para visitas de corta duración debido a que se sumó al Acuerdo Mutipartes con retraso, y para cuando lo hizo las "sensibilidades" habían cambiado.

"Fue lamentable que Ecuador no haya accedido oportunamente al tratado Multipartes con Europa, porque de haber sido así ya estaríamos nosotros también con exoneración. Y lamentablemente los tiempos no nos ayudaron, no nos acompañaron", explicó Montalvo.

Ecuador suscribió en diciembre de 2016 el Acuerdo Comercial con la UE, que entró en vigencia el 1 de enero de 2017 y lo convirtió en el tercer país de la región andina que lo integra junto con Colombia y Perú, que se adhirieron en año 2013.

"En el momento en el que Ecuador accedió al entendimiento comercial con Europa, las sensibilidades habían cambiado y eso es lo que ha determinado que tengamos esa situación hasta ahora", precisó.

En el verano de 2015, las entradas irregulares a la UE superaron el millón de personas por el aluvión de migrantes y refugiados que cruzaron el Mediterráneo o llegaron al territorio comunitario huyendo de conflictos armados como el de Siria.

Ecuador trata de cambiar el requerimiento de una visa para el espacio Schengen desde hace varios años, si bien, para ello se requiere una revisión de la coyuntura económica en el país andino y los flujos migratorios de no retorno.

"Nosotros apostamos que haya una apertura, esperemos que dentro de los procedimientos y las sensibilidad europeas, que haya también una comprensión a esta situación que tiene Ecuador", agregó el canciller.

Entre sus esperanzas está la de que la imagen que el nuevo Gobierno de Guillermo Lasso trata de transmitir al mundo ayude a resolver también ese asunto.

"Precisamente por esta imagen que tiene ahora Ecuador, que está transmitiendo al mundo, (esperamos) que va a ser un elemento adicional que nos favorezca para una apertura en ese sentido", sentenció.

La necesidad de visa para visitar el espacio Schengen supone, por ejemplo, un obstáculo burocrático para los miles de ecuatorianos que tienen familia en España y quieren ir a visitarlos o de turismo.

Como medida intermedia hasta que se resuelva esa cuestión en las instancias europeas, España estudia la posibilidad de regular "de manera más articulada" la concesión de visados de mayor duración a los ciudadanos ecuatorianos, confirmó hace unos meses la embajadora española Elena Madrazo Hegewisch.

El sábado, México restableció la necesidad de visa a los viajeros procedentes de Ecuador precisamente porque siete de cada diez ecuatorianos que llegaban a su territorio no regresaban, aparentemente debido a su intención de llegar a EE.UU.