Dos muertos tras caída de camión a un abismo de 250 metros en Pallatanga, Chimborazo

Un <b>camión</b> cayó a un abismo de aproximadamente <b>250 metros de profundidad </b>en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pallatanga target=_blank>Pallatanga</a>, <b>Chimborazo</b>, la mañana de este lunes 17 de noviembre, y dejó dos muertos. De manera preliminar, se conoce que el<b> ve</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/muertos-heridos-simiatug-bolivar-siniestro-bus-CG10435171 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/bus-siniestro-simiatug-bolivar-muertos-heridos-HG10431886 target=_blank></a>