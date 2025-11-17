Ecuador
17 nov 2025 , 13:20

Dos muertos tras caída de camión a un abismo de 250 metros en Pallatanga, Chimborazo

El camión transportaba frutas y sufrió una pérdida de pista antes de terminar en el abismo.

   
  • Dos muertos tras caída de camión a un abismo de 250 metros en Pallatanga, Chimborazo
    Un vehículo tipo camión cayó a un precipicio en Pallatanga, Chimborazo.( Redes Sociales )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Un camión cayó a un abismo de aproximadamente 250 metros de profundidad en Pallatanga, Chimborazo, la mañana de este lunes 17 de noviembre, y dejó dos muertos.

De manera preliminar, se conoce que el vehículo perdió pista y luego sufrió un volcamiento para finalmente terminar en el precipicio.

El fatídico ocurrió en el sector Panza Redonda, en la vía Riobamba-Pallatanga, una de las más usadas para conectar Chimborazo y Guayas.

LEA: Al menos 21 muertos y 40 heridos por siniestro de bus en Simiatug, Bolívar

El camión transportaba frutas, las cuales quedaron esparcidas por la vía.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

Este siniestro se suma al ocurrido en Simiatug, Bolívar, donde un bus se volcó y deja al menos 21 muertos y 40 heridos.

LEA: Un bus se volcó en Simiatug, Bolívar, y deja muertos y heridos

Temas
fallecidos
siniestro de tránsito
camión
carro al abismo
Chimborazo
Pallatanga
Noticias
Recomendadas