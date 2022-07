Diego Oquendo: "Ha sido una decisión dura dejar el periodismo, pero es mejor hacerlo a tiempo"

En los últimos días se viralizó la noticia de que Diego Oquendo se retira del periodismo y que Radio Visión dejará de funcionar bajo su formato de opinión, informativo y cultural. A partir del lunes 1 de agosto, la emisora se llamará Mach Deportes Visión y abordará temas deportivos con la conducción de Roberto Omar Machado.

Para Oquendo, de 85 años, el cambio responde a que ya cumplió un ciclo. “Ha sido una decisión dura, pero es mejor hacerlo a tiempo". Se siente lúcido mental y físicamente. "Es una medida muy dura para mí y mis hijos, especialmente para Michelle y Diego que me han acompañado”, manifestó en una entrevista con Ecuavisa.com.

Los tres se reunieron, lo pensaron y decidieron. “Estoy tremendamente golpeado, adolorido por dentro porque no son solo mis sentimientos, sino también los de ellos. Agradezco su actitud solidaria. Me dijeron que si usted se va, papá, nos iremos con usted. Es un trance complejo y espero que comprenda la opinión pública”.

Cuenta que la nueva emisora deportiva no operará en las instalaciones de Visión, sino que Machado trabajará en otras oficinas ubicadas en la av. 6 de Diciembre y Bossano, norte de la capital.

¿Cómo se hizo la negociación? Las dos partes acordaron una cesión de derechos bajo el conocimiento de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Al principio -expresó Oquendo- una universidad estuvo interesada en dirigir la estación radial, pero finalmente lograron un acuerdo con el periodista deportivo.

"Tenemos una amistad desde hace varios años. En marzo del 2022, Diego me invitó a tomar un café y me contó que quería retirarse. Ante esas circunstancias, me propuso buscar un camino para que yo asuma la administración de Visión", contó Machado. Luego de varios encuentros, ambas partes lograron una resolución.

La programación de Mach Visión será 100% deportiva, desde las 07:30 hasta las 20:00. Los fines de semana transmitirá los partidos de la Liga Profesional de fútbol ecuatoriano. También cuenta con los derechos la Copa Mundial de selecciones que se realizará en noviembre de este año en Qatar.