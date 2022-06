Día Mundial del Donante de Sangre: Beneficios, mitos y verdades

La licenciada Ximena Bohórquez , responsable del Programa de Sangre de la Zonal 5 del MSP, confirma que la pandemia afectó bastante la recolección: Los donantes no acudían por miedo al contagio y luego no se podían acercar porque habían sufrido la enfermedad. "Hacemos un llamado a la ciudadanía a donar, por el déficit de componentes sanguíneos que hay en el país".

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DONAR SANGRE?

MITOS Y VERDADES SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE

Según la licenciada Bohórquez, existe todavía mucho desconocimiento y creencias equivocadas que impiden a las personas donar su sangre. Estos son algunos aspectos que destaca:

La donación de sangre no debilita, no engorda ni adelgaza, no duele, no se adquieren enfermedades, no modifica el tipo de sangre de la persona que lo hace.

Se realiza cuando previamente se han ingerido alimentos (no en ayunas).

Con tatuajes y piercings, sí se puede donar, pero después de un año (12 meses) de la última perforación corporal o tatuaje.