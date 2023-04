Deslave en Alausí: ¿cómo hacer una correcta donación para los damnificados?

Cristian Rivera es un gestor de riesgos y profesor universitario que ha colaborado de cerca en la tragedia de Alausí. Cuenta que mucha gente ha donado cosas que no coinciden con la realidad de los damnificados. Poe ejemplo, zapatos de taco, calzado inservible, un vestido de novia, patines, patinetas, peluches sucios, trajes de gala viejos o ropa interior usada.

"La ayuda humanitaria es técnica, incluso hay un software para registrar lo que llega, pero la clave está en que hay que saber pedir para que la gente sepa donar, lo cual se ha olvidado en las últimas emergencias. Hay que saber pedir", expresó Rivera.

A su juicio, lo que más se necesita son alimentos listos para servir, agua y utensilios de aseo personal. "Eso no ocurre porque los ecuatorianos no tenemos cultura de donación. Se entregan cosas que no sirven y se convierten en basura que va en contra de la dignidad de los damnificados y en eso se debe pensar".

Contó que otro problema es que también llegan alimentos enlatados caducados, medicinas en otros idiomas, entre otros. Considera que las donaciones de ropa y zapatos terminan convirtiéndose en un problema porque se forman montañas de basura en los centros de acopio. "Por eso insisto en que las autoridades deben saber qué pedir, si dejamos a la iniciativa de la gente vienen los inconvenientes".

Considera que el manejo de alimentos requiere protocolos de bioseguridad muy estrictos. "Si se va a donar ropa, esta debe ser nueva".

