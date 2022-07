Damnificados en Carchi recibieron ayuda; otro sismo de 4,1 grados se registró hoy a 16,52 km de San Gabriel

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) provincial se encuentra en alerta permanente. La madrugada de hoy, el noticiero de Televistazo informó que los dueños de las casas destruidas en San Gabriel pernoctaron en la calle y recibieron la ayuda de vecinos.

"Son momentos duros que mucha gente estamos pasando acá", manifestó un damnificado. "Al momento del temblor yo estaba en la cama. No sabía qué hacer y pensé que hasta ese momento iba a vivir, no me importó salir corriendo de la casa", manifestó otra moradora.