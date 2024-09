"Para poder salir de la sequía, la ciudad necesita que llueva al menos entre 10 días o 15 días continuos. Para los siguientes días el pronóstico no es alentador", comentó el funcionario

Ya son 51 días de sequía hidrológica que afecta la distribución de agua potable para las comunidades de la parte alta de la parroquia Baños, Turi, El Valle y Santa Ana, donde se ubica el barrio La Dolorosa.

Ahí sus mil habitantes reciben el servicio por tanqueros, pues como consecuencia del estiaje, tampoco hay la suficiente presión para dotar del líquido a esos sectores.

"No puedo lavar la ropa. Tenemos que cuidar súper el agua. Hay compañeros ganaderos que ya no tienen hierba, porque no hay riego", reveló Jennifer Zumba, habitante de la zona.

Las familias se quedan sin agua durante ocho horas al día y tienen problemas para mantener sus cultivos que tienen detrás de sus casas. María Encalada es una de las perjudicadas porque perdió las arverjas que sembró.