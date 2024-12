A pesar de que desde el 6 de diciembre la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) suspendió indefinidamente todos sus operativos en el país, durante los feriados de Navidad y Año Nuevo sí realizarán controles preventivos en los 17 peajes de las siete provincias donde tienen jurisdicción.

En Guayas, por ejemplo, se encuentran 9 estaciones de control, entre ellas: la de Chongón, que lleva a la Costa; Chivería, en el paso a Daule; Boliche, en el camino al Austro; o La Cadena, que conecta con Manabí.

En estos puntos de cobro, la CTE se enfocará en identificar vehículos con luces en mal estado, llantas lisas, personas viajando en el balde de las camionetas o motociclistas sin casco.

No obstante, los controles serán preventivos porque no implicarán multas. No permitirán la salida de vehículos sin placas que no justifiquen su situación, según explicó a Televistazo el comandante del Cuerpo de Vigilancia de la CTE, César Garzón.