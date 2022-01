COVID-19: Haberse contagiado no es una garantía, ya existen casos de tercera infección

El COVID-19 es una enfermedad que puede ser recurrente y por eso ya no es raro ver casos de una segunda y hasta una tercera infección. Esto se debe a que la producción de anticuerpos en este tipo de enfermedades, solamente es temporal.

"Pueden durar (los anticuerpos) entre 3 a 8 meses en el mejor de los casos. Hay una falsa sensación de seguridad de que si ya me enfermé o me vacuné ya no me puedo contagiar, pero eso es falso. Yo todavía me puedo contagiar y puedo contagiar a otras personas", afirmó la epidemióloga Andrea Gómez.

La especialista dijo que esta es una consecuencia de las características del virus del Sars-Cov2 que es el causante de la infección.

Esta situación complica el funcionamiento de los servicios de salud que sienten cada vez más presión aunque los expertos creen que aún no ha llegado la parte más grave de la nueva ola de contagios.

Al problema actual de los servicios de salud se suma el mismo efecto de la enfermedad en los médicos. Muchos de ellos que estuvieron en las salas de atención de los hospitales y centros de salud fueron víctimas de un primer contagio y ahora también se están reinfectando, lo que hace que baje la capacidad de atención, pues ya se perdieron a muchos servidores en dos años

Según un especialista, las vacunas ayudan a protegerse la enfermedad grave, pero también estarían ocasionando una gran cantidad de enfermos asintomáticos lo que aumenta el riesgo de contagio y recontagio, en especial en las personas jóvenes

En el país se hacen algo más de 4.000 pruebas diarias de diagnóstico de COVID-19 y de ellas casi 2.000 entregan un resultado positivo para la enfermedad.