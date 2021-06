Corte-IDH llevó a cabo el primer día de audiencia del caso El Universo

Desde Costa Rica y de manera telemática, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se lleva a cabo desde este lunes 14 de junio la audiencia del caso El Universo contra el Estado ecuatoriano, en la que se analizará la "persecución" del Gobierno del expresidente Rafael Correa sobre los directivos del diario y su entonces editor de Opinión, Emilio Palacio.

El caso se refiere a una condena penal de 3 años de prisión y una sanción civil por 30 millones de dólares contra el periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos de El Universo: Carlos Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, a raíz de la publicación "No a las mentiras", en febrero de 2011, un artículo de opinión sobre la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

Además, se sancionó con 10 millones de dólares en contra de la persona jurídica.

"Espero justicia, que la Corte vea que a mí me destruyeron la vida. Tuvimos problemas médicos que no podíamos atender, el daño físico, psicológico para mí, mis hijos y mi esposa. Si no hubiese sido por mi esposa, yo no hubiese sobrevivido", declaró Palacio en el inicio de la audiencia de dos días ante la Corte-IDH, la más alta instancia de derechos humanos en la región.

El periodista dijo que debido a ese artículo se intensificó una "persecución" y ataques verbales públicos de Correa hacia él y el medio de comunicación, lo que le obligó a irse al exilio en Estados Unidos.

"Me estaba enfrentando al ciudadano Correa, al presidente y a todo el aparato del Estado centralizado en una sola persona. Era una lucha completamente desigual", expresó.

De su lado, el subdirector de El Universo, César Pérez Barriga, pidió a los jueces de la Corte-IDH que emitan un fallo que ordene al Estado borrar de cualquier registro público la sentencia contra los periodistas y el medio y que "se haga justicia".

Por su parte, el expresidente, en su cuenta de Twitter, se refirió a este proceso. Señaló que aunque se lo nombra "más de 60 veces" en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en esta audiencia se lo ha nombrado "más de 140 veces", "nunca lo han convocado o preguntado" sobre esta diligencia.

"¿Y mis 'derechos humanos'?", cuestionó.

- El caso -

Tras la publicación de "No a las mentiras", el exmandatario presentó una denuncia por injurias calumniosas contra Palacio y los directivos de El Universo. Pedía 80 millones de dólares y tres años de cárcel para los implicados.

En julio de 2011, el juez Juan Paredes falló a favor de Correa y le otorgó como reparación la mitad de lo solicitado: USD 40 millones. Esta sentencia fue emitida pocas horas después de la audiencia.

Luego trascendió que el juez no habría escrito su resolución sino que la sentencia fue entregada en un dispositivo electrónico por personas cercanas al expresidente.

La decisión fue apelada, y en presencia del mismo Correa, en febrero de 2012, la sentencia se ratificó en los más altos tribunales de justicia nacionales.

Sin embargo, once días después y tras los cuestionamientos de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos, Correa optó por el recurso de remisión y otorgó el perdón a los condenados.

Los Pérez acudieron entonces ante instancias internacionales denunciando la violación de sus derechos humanos. En 2015, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos admitió el caso y en febrero de 2020, la Corte-IDH autorizó el trámite del mismo.

La actual audiencia concluirá este martes con los alegatos orales finales de las partes.