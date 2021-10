Continúan labores de búsqueda y rescate, tras avalancha en volcán Chimborazo

A las 6:30 de la mañana de este domingo 24 de octubre, se reportó la emergencia, una avalancha en el volcán Chimborazo sorprendió a un grupo de excursionistas que habían emprendido un ascenso al nevado a 6.100 metros sobre el nivel del mar, dejando

Los heridos fueron rescatados por los organismos de socorro, mientras que por la mala situación climática, las autoridades suspendieron las labores de búsqueda el domingo.

Fabián Chuto, guía de montaña, señala que el mal tiempo en el sector habría ocasionado la avalancha. "Ha estado nevando todos los días, la acumulación de nieve se viene, siempre hay que tener precaución con este tipo de clima".

En un video difundido en redes sociales, se observa cómo Klever Gualavisi, uno de los líderes de montaña, alertó sobre el mal tiempo en el nevado.

Familiares de los andinistas llegaron hasta el ingreso a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, aquí la incertidumbre de conocer el estado de sus allegados era latente.

Javier Calle comentó que su hijo llegó el sábado con un grupo de amigos montañistas. "No sabemos todavía, no me dan ninguna notica oficial, no permiten ingresar a nadie. Estaba queriendo pasar al refugio al menos pero no permite ingresar a nadie”.

Irene Ponce logró comunicarse con su hijo, uno de los sobrevivientes de esta tragedia. "Lo que me comentaba mi hijo, que la cumbre Veintimilla se fue todo para abajo, que solo vieron y trataron de hacer algo. Están sumamente golpeados, pero están bien gracias a Dios”.

Tres personas pudieron rescatar a una persona más de otra cordada que también sufrió la avalancha. Al momento, las labores de búsqueda de desaparecidos y rescate de fallecidos se retomaron este lunes, así lo resolvió la Mesa Técnica de Seguridad que se ha instalado en el refugio del Chimborazo y que aún no ha emitido declaraciones.

Personal militar, equipo élite de la Policía, bomberos de diferentes cantones de Chimborazo y otras provincias del país, se desplegaron para las labores de búsqueda y rescate.

El ingreso de turistas hacia la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo sigue totalmente suspendido este lunes 25 de octubre. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó que el parque nacional seguirá cerrado, mientras se ejecutan labores de rescate de los escaladores desaparecidos.

El Servicio de Gestión de Riesgos emitió los nombres de las víctimas.

Fallecidos: Gregori Coro, de 15 años, de Pifo; Kléver Gualavisí, de 39 años, de Cayambe; y Vanessa Villalva, de 32 años, de Quito.

Rescatados: Ana Chora (35), Ángel Gualavisi (26), Fernando Hurtado (28), Fernando Moya (30), Juan Toro (33), Romel Yépez (50) y Elizabeth Zurita (32).

Desaparecidos: José Parra (36), de Quito; Jaime Jácome (46) y Brayan Tafur (25), ambos de Cayambe.