3 muertos en avalancha en el volcán Chimborazo, cuatro personas siguen desaparecidas

Los familiares de los andinistas llegaron hasta el ingreso a la Reserva de Fauna Chimborazo.

Javier Calle comentó que su hijo llegó el sábado con un grupo de amigos montañistas.

“No sabemos todavía, no me dan ninguna noticia oficial, no permiten ingresar a nadie, estaba queriendo pasar al refugio al menos pero no permite ingresar a nadie...”, reclama Calle.

Mientras que, Irene Ponce, logró comunicarse con su hijo, uno de los sobrevivientes de esta tragedia.

“Lo que me comentaba mi hijo, que la cumbre se fue todo para abajo, que solo vieron y trataron de hace algo. Están sumamente golpeados, pero están bien gracias a Dios... él está con su cordada, están todos bien son 3 personas pudieron rescatar a una persona más de otra cordada que también sufrió la avalancha.”

Las autoridades del Ministerio del Ambiente confirmaron que el Parque Nacional Chimborazo permanece cerrado, mientras, se unen más grupos de ayuda.