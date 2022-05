Conozca los pasos que debe seguir para recuperar los puntos perdidos de la licencia

Los costos y las horas de clase por el lapso de 15 días, para la recuperación de puntos por primera, segunda y tercera vez no varían. De acuerdo a la malla curricular aprobada por la ANT, las escuelas de capacitación impartirán en los cursos temas de Educación Vial, Ley de Tránsito, Psicología Aplicada, Primeros Auxilios , entre otros.

5.- El usuario no debe haber realizado curso de licencia de conducir en la escuela de conducción en la que está aplicando para recuperación de puntos.

Para acceder a la recuperación de puntos, los conductores profesionales y no profesionales seguirán un curso en una escuela de capacitación debidamente autorizada por la ANT . La lista se encuentra en la página web institucional.

Incentivos por buenas prácticas de conducción

Existe otra forma de recuperar los puntos de la licencia, cuando los conductores profesionales y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, contabilizado desde la última citación, podrán ser acreedores a los incentivos por buenas prácticas de conducción y gozarán de cuatro puntos extras que se incrementarán a su licencia de conducir el siguiente año. Esto no sobrepasará el límite de 30 puntos, de acuerdo a la norma legal.

Se recuerda también que el conductor que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantenga los 30 puntos, se le exonerará el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o cambio de categoría.