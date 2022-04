Conductores de ‘apps’ denuncian que son víctimas de persecusión

Entre los conductores de vehículos que brindan servicio de transporte, a través de aplicaciones digitales, hay malestar por la serie de controles y operativos desplegados por las autoridades municipales en Quito.

En un comunicado, el presidente de la Asociación de Conductores de Apps del Ecuador (Asoconappe), Pablo Garcés, expresó su malestar por la actuación de los agentes civiles de tránsito y las autoridades capitalinas, sobre todo la del alcalde Santiago Guarderas, “a quien con fecha 28 de marzo ingresamos un oficio para su contestación, el cual al revisar la hoja de ruta del mismo ha sido por varias veces reasignado, hasta que el 31 de marzo a las 09:47 fue archivado”.

Asimismo, el dirigente protestó por los operativos que se realizan diariamente y recordó que todo tipo de detención de vehículos particulares con el argumento de que es informal es ilegal, ya que los carros en los que las ‘apps’ trabajan no prestan servicio de taxi a excepción de los carros amarillos que sí lo hacen. “El servicio que nosotros prestamos es el de alquiler de vehículo con chofer y mientras la ley no lo regule no se está cometiendo ningún tipo de delito ya que no existe normativa legal alguna que lo prohíba y menos que lo sancione”.

El directivo se reserva el derecho de presentar acciones legales. Con base en el artículo 98 de la Constitución, resaltó que las personas y colectivos podrán ejercer su derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren sus derechos o traten de hacerlo. “Todo eso enmarcado en la persecusión que vivimos día a día los conductores de ‘apps’ por parte de los agentes civiles y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)”

Exigió una regularización transparente, sin tratos por debajo de la mesa y que no se fomente la precarización y explotación de los conductores.

A finales de marzo, cientos de taxistas formales realizaron una marcha en Quito en rechazo al transporte informal y a los servicios de movilización ofrecidos a través de aplicaciones.

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, manifestó que existen 16 000 unidades legales y próximamente serán 25 000 vehículos. Señaló además que sus carreras se han reducido en un 40% y que "los bolsillos de sus compañeros se han afectado".

Tras la reunión entre las autoridades del Municipio de Quito y representantes de los taxistas se lograron acuerdos. Santiago Guarderas, indicó: “Han suspendido, de manera definitiva, los plantones y vamos a seguir en el camino que siempre hemos estado trabajando, a través del diálogo”.

Además indicó que ha consultado, a la Procuraduría General del Estado, frente al vacío que existe en la Ley de Tránsito con respecto a las aplicaciones y de esta manera, el Municipio pueda asumir las competencias pertinentes.

La próxima semana los dirigentes de gremio se reunirán con el Procurador Metropolitano para saber el avance de los trámites que tiene esa competencia.