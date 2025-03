Además de los vehículos pesados, también están sumergidos en el agua dos motos y una camioneta. A diferencia de las autoridades, los rescatistas que trabajan en el sitio no hablan de muertos, sino de desaparecidos ya que aún no encuentran ningún cuerpo. Aclararon que no son tres, sino cuatro desaparecidos, todos hombres de 65, 29 y dos de 18 años.

Cinco personas fueron rescatadas ayer, con cuatro recibiendo el alta del hospital. La prefecta Marcela Aguiñaga había manifestado horas antes que la empresa Conorte S.A. tiene la concesión del puente, y por tanto, le corresponde su restitución y la indemnización a los afectados por cuanto existe un seguro de daños a terceros.