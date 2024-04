Desde septiembre del 2021, es un requisito tener la visa mexicana para poder ingresar a dicho país, y desde entonces, es un trámite que se realiza de manera online y posteriormente se acude de forma presencial a la Embajada de México en Quito. No obstante, por ahora se mantiene cerrada .

Por ello, algunas agencias de viajes buscaron alternativas para no perder la oportunidad de generar más ventas, puesto que aunque algunos clientes deseen elegir esta nación como destino, al no tener visa se transforma en un no rotundo.

Lea también: Estos son los documentos que necesitas para solicitar la visa Schengen