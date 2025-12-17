Influenza A(H3N2) en Ecuador: ya hay más de 250 mil personas vacunadas

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) activó su sesión preparatoria con el objetivo de prevenir la circulación de la influenza A(H3N2) en el país y reforzar las acciones de vigilancia y control epidemiológico.

La sesión estuvo presidida por la ministra Inés Manzano y contó con la participación de autoridades del Ejecutivo, incluida la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP).

LEA: Estos son los puntos para vacunarse contra la influenza, a escala nacional

Durante la reunión, la vicepresidenta informó que más de 250 mil personas ya fueron vacunadas a escala nacional. De ese total, 100 mil corresponden a niños menores de seis años, considerados grupo prioritario. Además, aseguró que el país cuenta con más de 4,5 millones de vacunas disponibles en todo el territorio nacional.

El subsecretario de Vigilancia del MSP, Andrés Carrazco, explicó que la gripe A(H3N2) no es un virus nuevo en Ecuador ni en el mundo. Señaló que afecta con mayor frecuencia a niños de cero a cinco años y a adultos mayores. El funcionario exhortó a los grupos prioritarios a acudir de forma gratuita a los puntos de vacunación habilitados por el MSP.

Entre los grupos prioritarios constan: niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos, y personal de salud.

LEA: Perú confirma sus dos primeros casos de influenza A (H3N2)