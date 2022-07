Construir una nueva casa de máquinas, la opción de Celec para reparar Coca Codo Sinclair

Los dos últimos gerentes de Coca Codo Sinclair, responsables de los informes, ya no están en sus cargos. Según Celec, por motivos ajenos al informe.

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Fue construida por la empresa china Sinohydro.

Se proyectó que debería producir más de 1.500 megavatios de energía "limpia y renovable" y cubrir el 30 % de la demanda eléctrica del país con un tiempo de vida útil de 50 años, sin embargo los problemas en la obra han estado latentes desde su edificación.

En mayo de 2021 la Celec presentó una demanda de arbitraje en contra de Sinohydro, como también a las empresas fiscalizadoras.

La Celec respondió a Ecuavisa que para la recepción definitiva de la hidroeléctrica, en donde existe una inversión de 3.200 millones de dólares, la contratista "complete todos los trabajos de ítems y correcciones de defectos. Mientras no se corrijan los defectos de los distribuidores no se podrá recibir la central".

El ministro de Energía, Xavier Vera, señaló que esperan los resultados de los arbitrajes.

"Hay un arbitraje, hay un juicio y ese juicio se va a respetar. No hay otra. Si el dictamen dice que no se debe recibir, no se va a recibir", indicó el ministro a Ecuavisa.

Por otra parte, en los próximos días se conocerá nueva información que podría dar un giro sobre el futuro de Coca Codo Sinclair.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional prepara un informe. Según el titular de esta mesa legislativa, Fernando Villavicencio, en este caso existen "sobreprecio, sobornos, financimiento de la campña presidencial de Correa", entre otras supuestas irregularidades.

Villavicencio además denunció que en este momento existiría conflicto de intereses porque una empresa de la familia del ministro Vera fue parte de la fiscalización de Coca Codo Sinclair, a la que el Estado demandó por 200 millones de dólares.