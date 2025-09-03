Clima: Radiación muy alta en Pichincha y Guayas y lluvia parcial en la Amazonía

Este miércoles 3 de septiembre se prevé una radiación muy alta en varias partes de la Costa y la Sierra, además de lluvias parciales en la Amazonía según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevé un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una temperatura máxima de 29 °C. Además habrá una radiación de nivel 8 y 9, que se considera muy alta, en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro.

Región Sierra: Se prevé un cielo despejado con una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 23 °C. Además habrá radiaciones altas y muy altas, sobre todo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Bolívar y Loja. Recuerda evitar la exposición prolongada al solo entre las 10:00 y las 15:00.

Leer más: En una semana, Guayaquil tuvo más incendios forestales que en cinco meses

Región Amazónica: En esta región se prevén lluvias en la tarde, con un cielo parcialmente despejado. La temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 32 °C. Además, habrá índices de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos despejados con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. Los niveles de radiación serán moderados.