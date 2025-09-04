Clima: Radiación muy alta y extrema en la Sierra y Amazonía

Este jueves 4 de septiembre se prevé una radiación muy alta en la Amazonía y extrema en varias partes de la Sierra según Inamhi.

Este miércoles 3 de septiembre se prevé una radiación muy alta en varias partes de la Costa y la Sierra, además de lluvias parciales en la Amazonía según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevé un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 19.5 °C y una temperatura máxima de 30.5 °C. Además habrá una radiación de nivel 6 y 7, que se considera alta.

Región Sierra: Se prevé un cielo despejado con una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 23 °C. Además habrá radiaciones muy altas y extremadamente altas, sobre todo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Loja. Recuerda evitar la exposición prolongada al solo entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén lloviznas en la tarde, y lluvias en las noches con un cielo nublado. La temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 33 °C. Además, habrá índices de radiación muy altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos.