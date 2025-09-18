Clima: Lluvias en la Sierra y Amazonía

Este jueves 18 de septiembre se prevén lluvias fuertes en la Sierra y Amazonía, con una radiación alta y muy alta en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén lluvias fuertes en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas con una temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 31.5 °C. Se prevén niveles de radiación altos sobre todo en Guayas y Los Ríos.

Región Sierra: Se prevén lluvias fuertes, sobre todo en Pichincha y Chimborazo. La temperatura más baja será de 7 °C, y la más alta de 24 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos, sobre todo en Pichincha e Imbabura. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén fuertes lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 33.5 °C. Los niveles de radiación UV serán altos y muy altos.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublado con una temperatura mínima de 18.5 °C y una máxima de 26.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.