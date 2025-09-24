Ecuador
24 sep 2025 , 06:14

Clima: lluvias intensas no dan tregua en Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este miércoles 24 de septiembre de 2025.

   
  • Clima: lluvias intensas no dan tregua en Sierra y Amazonía
    No cesan las lluvias en la Sierra y en la Amazonía( Foto de Abhishek Khatri [Unsplash] )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Este miércoles 24 de septiembre continuarán lluvias fuertes en la Sierra y Amazonía, con una radiación muy alta la región interandina, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos nublados en toda la región con precipitaciones solo en Esmeraldas. La temperatura más baja será de 18.5 °C, y la más alta de 29.5 °C. Se prevén radiaciones de niveles 6 y 7, considerados altos.

Región Sierra: Las lluvias fuertes se mantienen en toda la región. La temperatura más baja será de 6.5 °C, y la más alta de 23 °C. Los niveles de radiación serán muy altos y extremadamente altos, sobre todo en Imbabura, Pichincha y Loja. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Leer más: Repunte de Covid-19 en Ecuador está vinculado a una variante de Ómicron

Región Amazónica: En esta región se prevén fuertes lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 33.4 °C. Los niveles de radiación UV serán altos.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente despejados con una temperatura mínima de 19.5 °C y una máxima de 27.5 °C. Los niveles de radiación serán muy altos en toda la región.

Índices de radiación UV del 24 de septiembre
Índices de radiación UV del 24 de septiembre ( Foto del Inamhi )

También te puede interesar: Este es el estado de vías en el tercer día del paro nacional en Ecuador

Temas
Precipitaciones
Lluvias
clima Ecuador
radiación UV
clima
temperatura
lluvias fuertes
INAMHI
Sierra
Amazonía
Costa
Región Insular
Noticias
Recomendadas