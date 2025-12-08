Clima 8 de diciembre: se mantienen altas temperaturas diurnas en todo el país y se prevé heladas en la madrugada

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica por un aumento de temperatura diurna de hasta 34 °C y un descenso de temperatura en la madrugada. Lee más: Terremoto de magnitud 7 sacude zona remota entre Alaska y Canadá El aumento de temperatura diurna y radiación UV se espera en el Callejón interandino y en la Amazonía, con mayor intensidad el 8 y 9 de diciembre. Se recomienda evitar la exposición directa al sol, no realizar actividades al aire libre, mantenerse hidratado y usar sombrilla.

Zonas afectadas por el aumento de temperatura

Región Costa: Guayas y Los Ríos.

Región Sierra: especialmente en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja.

Región Amazónica: Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe.

Alerta por alta temperatura diurna. ( )

Alerta por alta temperatura diurna el 8 y 9 de diciembre. ( )

El descenso de temperatura de hasta los 0° puede estar acompañado de posibles heladas en zonas altas y valles en la madrugada entre las 03:00 y 07:00 hasta el miércoles 10 de diciembre. Por el descenso de temperatura puede existir afectación a cultivos o ganado no protegido en zonas por encima de 2 800 msnm. Se recomienda utilizar abrigo o protección contra las heladas para evitar afectaciones a las vías respiratorias.

Zonas afectadas por el descenso de temperatura

Región Sierra: zonas altas y medias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Carchi, Bolívar, Imbabura, Loja y El Oro.

Región Amazonía: zonas altas de Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.

Alerta por descenso de temperatura en la madrugada. ( )

El pronóstico del tiempo por región del 8 de diciembre