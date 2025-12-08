Ecuador
08 dic 2025 , 06:07

Clima 8 de diciembre: se mantienen altas temperaturas diurnas en todo el país y se prevé heladas en la madrugada

El Inamhi recomienda no exponerse al sol entre las 10:00 y las 15:00.

   
    Foto de archivo, ciudadanos se protegen del fuerte sol en Quito.( API )
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica por un aumento de temperatura diurna de hasta 34 °C y un descenso de temperatura en la madrugada.

El aumento de temperatura diurna y radiación UV se espera en el Callejón interandino y en la Amazonía, con mayor intensidad el 8 y 9 de diciembre. Se recomienda evitar la exposición directa al sol, no realizar actividades al aire libre, mantenerse hidratado y usar sombrilla.

Zonas afectadas por el aumento de temperatura

  • Región Costa: Guayas y Los Ríos.
  • Región Sierra: especialmente en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja.
  • Región Amazónica: Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe.
    • Alerta por alta temperatura diurna.
      Alerta por alta temperatura diurna. ( Inamhi )
    • Alerta por alta temperatura diurna el 8 y 9 de diciembre.
      Alerta por alta temperatura diurna el 8 y 9 de diciembre. ( Inamhi )

    El descenso de temperatura de hasta los 0° puede estar acompañado de posibles heladas en zonas altas y valles en la madrugada entre las 03:00 y 07:00 hasta el miércoles 10 de diciembre.

    Por el descenso de temperatura puede existir afectación a cultivos o ganado no protegido en zonas por encima de 2 800 msnm. Se recomienda utilizar abrigo o protección contra las heladas para evitar afectaciones a las vías respiratorias.

    Zonas afectadas por el descenso de temperatura

  • Región Sierra: zonas altas y medias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Carchi, Bolívar, Imbabura, Loja y El Oro.
  • Región Amazonía: zonas altas de Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.
    • Alerta por descenso de temperatura en la madrugada.
    Alerta por descenso de temperatura en la madrugada. ( Inamhi )

    El pronóstico del tiempo por región del 8 de diciembre

    Región Costa: se prevé un cielo nublado y poco nublado, sin lluvias. La temperatura más baja será de 20.5 °C, y la más alta de 31 °C.

    Región Sierra: se prevé un cielo poco nublado. En la tarde se pronostica lluvia acompañada de sol en Quito. La temperatura más baja será de 0 °C, y la más alta de 26 °C.

    Región Amazónica: en la mañana se prevé un cielo poco nublado y en la tarde y noche un cielo nublado acompañado de lluvias en Nueva Loja, El Coca, El Tena, Shell Mera y Macas. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima será de 33.5 °C.

    Región Insular: se anticipa un cielo poco nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C.

