Clima del 27 de noviembre: radiación UV muy alta en Galápagos y lluvia en la Costa, Sierra y Amazonía

Este<b> jueves 27 de noviembre se prevé un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cielo-nublado target=_blank>cielo nublado</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lluvias target=_blank>lluvia</a></b>. <b>También se esperan niveles de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radiacion-uv target=_blank>radiación UV</a> desde moderados hasta muy altos en todo Ecuador</b>, según el <b>Inamhi</b>. <b>Leer más: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/incendio-obligo-evacuar-cumbre-climatica-cop-30-brasil-OA10452873 target=_blank>Un incendio obligó</a></b>