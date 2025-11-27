Clima del 27 de noviembre: radiación UV muy alta en Galápagos y lluvia en la Costa, Sierra y Amazonía

Este jueves 27 de noviembre se prevé un cielo nublado y lluvia . También se esperan niveles de radiación UV desde moderados hasta muy altos en todo Ecuador , según el Inamhi .

Región Costa: se prevén lluvias en Santo Domingo y Quevedo. Mientras que Esmeraldas, Manta y Salinas tendrán un cielo parcialmente nublado. La temperatura más baja será de 22 °C, y la más alta de 29,5 °C. Se pronostica niveles de radiación entre moderado y alto.

Región Sierra: se prevén lluvias en Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Guaranda, Cuenca y Loja . La temperatura más baja será de 8.1 °C, y la más alta de 23.5 °C. Los niveles de radiación serán altos. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: se prevén cielos nublados y lluvias en Nueva Loja, El Coca, El Tena, Shell-Mera, Macas y Zamora. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 30.5 °C. Los niveles de radiación UV serán entre alto y moderado.

Región Insular: para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los niveles de radiación serán muy altos. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

