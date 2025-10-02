Clima del 2 de octubre: Persisten las lluvias en todo el país y alertas activas

Este jueves 2 de octubre continuarán las lluvias fuertes en la Sierra y Amazonía, con una radiación alta en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos nubosos en toda la región con lluvias en Esmeraldas y en Santo Domingo. La temperatura más baja será de 20.5 °C, y la más alta de 30.5 °C. Se prevén niveles de radiación altos y moderados en toda la región.

Región Sierra: Se prevén precipitaciones en toda la región menos en Carchi, Imbabura y Cotopaxi. La temperatura más baja será de 6 °C, y la más alta de 23.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos, sobre todo en Imbabura, Pichincha y Loja. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Leer más: Embajada de EE. UU. en Ecuador suspende actualización de redes sociales por cierre del Gobierno

Región Amazónica: En esta región se prevén tormentas eléctricas en toda la región. La temperatura mínima será de 17.5 °C y la máxima será de 32 °C. Los niveles de radiación UV serán altos.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos despejados con una temperatura mínima de 18.5 °C y una máxima de 29 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.