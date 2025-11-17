Ecuador
17 nov 2025 , 06:06

Clima del 17 de noviembre: Continúan las lluvias en la Sierra

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su pronóstico climático para este lunes 17 de noviembre de 2025.

   
    No cesan las lluvias en Quito( César Viteri [Unsplash] )
Fuente:
INAMHI
Redacción
Este lunes 17 de noviembre se prevén cielos parcialmente nublados acompañados por tenues precipitaciones. También se esperan niveles de radiación UV variados entre moderados hasta muy altos en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral se prevén niveles de radiación variados entre moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias Pichincha. La temperatura más baja será de 9 °C, y la más alta de 27 °C. Los niveles de radiación variarán entre moderados, altos y muy altos, sobre todo en las provincias de Ibarra y Pichincha. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se esperan niveles de radiación variados entre moderados y altos. Morona Santiago será la provincia donde se espera una radiación más alta.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos los niveles de radiación serán altos en toda la región.

Gráfico de índices de radiación UV
Gráfico de índices de radiación UV ( Inamhi )

