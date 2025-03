El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó a la enfermedad del COVID-19 como una pandemia. Cinco días después, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, declaró el estado de excepción por calamidad pública ante esta situación.

Desde entonces, hasta 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) contabilizó que Ecuador tuvo 1 024 000 contagiados de COVID-19. Se estima que al menos 90 000 ecuatorianos fallecieron por esa enfermedad.

En enero de 2021 empezó el plan de vacunación contra este virus, lo cual ha resultado que más de 14.6 millones de ecuatorianos recibieran al menos una dosis.

En diciembre de 2021, por la llegada de la variante ómicron que incidió a que en cuestión de días pasara de 3 000 casos semanales a 60 000 contagios confirmados, el Gobierno ecuatoriano decretó que la vacunación debía ser obligatoria.

Si bien esta medida no implicaba sanciones para los ciudadanos que no se vacunaban, esto significaba que no portaban el carnet que era solicitado para ingresar a varios espacios, como restaurantes, cines y estadio.

Para agosto del 2022 quedó totalmente derogada esa medida, y en mayo de 2023, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional.