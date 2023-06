"Ellos se escondían debajo del puente, se iban al río. Ese fue un tiempo muy duro porque no me permitían que estuvieran en mi casa, así que lo que hacíamos era cocinar, irles a buscar por el puente, el río, el monte, en el camino y darles comida", relató.

"Fui una persona desobediente: sí utilicé mascarillas, cloro, amoníaco, desinfectantes, pero nunca dejé de abrazar, de estar con esos niños, nunca dejé de buscarles por la comida, dándoles ropita y eso. Sí me lancé como al vacío (...) pero siempre dije que si me muero, me moría haciendo cosas bonitas", añadió.

Los migrantes venezolanos fueron víctimas colaterales de unas protestas sociales que duraron once días en octubre de 2019, pues no podían circular ya que los manifestantes cerraron las vías.

"No sé, no he encontrado en todos estos años una respuesta", contesta cuando se le pregunta cómo financió toda la ayuda: "Lo que sé es que cuando más gente llegaba, más personas tomaban la decisión de llegar a mi casa con comida. Me mandaron hasta de Guayaquil comida, medicina, leche, agua...".