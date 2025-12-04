Ecuador
04 dic 2025 , 06:26

Carbamato, el químico detrás de 12 contaminaciones en colegios de Balzar, en Guayas

Balzar ha enfrentado una serie de contaminaciones químicas dirigidas a colegios. Un informe legislativo reveló que han existido cerca de 200 menores afectados.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Puente
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde el 13 de junio de 2024 hasta julio de 2025 se han registrado 12 eventos de contaminación química en unidades educativas del cantón Balzar, en Guayas. Estos incidentes han afectado a más de 200 estudiantes, según un informe aprobado por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, de la Asamblea Nacional.

La Comisión aprobó por unanimidad un informe de fiscalización que recoge, entre otros casos, las afectaciones que sufrieron al menos 35 niños contaminados el pasado 17 de julio.

Lea también: 35 estudiantes fueron evacuados por exposición a químicos en Balzar, Guayas

Los asambleístas conocieron que el agente químico que los afectó es carbamato, un compuesto utilizado en pesticidas y en la fabricación de plásticos. La presencia de este químico se confirmó tras el análisis de muestras de sangre de los menores que fueron internados en el hospital local.

Ese día, decenas de menores fueron trasladados de emergencia con síntomas como irritación en la piel y ojos, asfixia, tos y dolor en el pecho y abdomen, signos compatibles con la exposición a carbamatos.

La principal conclusión de la Comisión, controlada políticamente por el correísmo, es que se trató de un ataque. La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz, afirmó: "estos pesticidas los realizan directamente a las unidades educativas y utilizan el mismo químico".

A la investigación legislativa no acudieron las autoridades de Educación y Salud, por lo que aún no se conocen detalles cruciales, como el modo en que se produjo el ataque o quién estaría detrás. En la Fiscalía General del Estado (FGE) existen dos procesos abiertos por este caso, ambos por contaminación del aire, y la Comisión recomendó que sean unificados.

Revise además: 147 estudiantes intoxicados en Balzar, Guayas, por exposición química

El informe subraya que este no fue un hecho aislado. Hubo once eventos similares previos, entre el 13 de junio de 2024 y julio de 2025, todos con el mismo químico y en diferentes centros educativos de Balzar, que dejaron a casi 200 estudiantes afectados.

Temas
Intoxicación
químicos
Viviana Veloz
Guayas
Balzar
Noticias
Recomendadas