El café ecuatoriano destaca en España por su calidad

Reconocido por su producción de cacao, banano o flores, Ecuador es también exportador de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cafe target=_blank>café</a> de alta calidad, un producto que pelea por ganar reconocimiento y encontrar su lugar en el<b> segmento</b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/cafe-o-te-cual-es-mas-beneficioso-para-nuestro-organismo-CM9079015 target=_blank></a>