El café ecuatoriano destaca en España por su calidad

Reconocido por su producción de cacao, banano o flores, Ecuador es también exportador de café de alta calidad, un producto que pelea por ganar reconocimiento y encontrar su lugar en el segmento gourmet, como explica a EFE Jairo Sanguña, un emprendedor ecuatoriano asentado en España y amante del buen café.

Sanguña ha trabajado en hostelería desde que emigró a España en 1996, cuando tenía 18 años, y es dueño de un restaurante fusión de cocina ecuatoriana y española y un establecimiento especializado en café en Madrid.

Su pasión por el café nació en 2011, cuando empezó a estudiar y a formarse, y dos años después de se metió de lleno en el negocio de la importación de café de especialidad.

“El café me cambió la vida, porque pensé que al tener mucha experiencia en la hostelería pensé que lo sabía todo” explica el empresario, que importa café desde Ecuador principalmente a España, donde están la gran mayoría de sus clientes y a otros países de Europa, aunque de forma ocasional.

Colombia, Brasil o Etiopía son lugares que el consumidor asocia al café gourmet, pero, apunta Sanguña, el café de Ecuador posee una calidad excelente aunque no goza de la misma fama. "Es el gran desconocido", lamenta.

Asegura que la mejor finca de café de especialidad del mundo está en Ecuador, en Imbabura, pero dar a conocer este café exquisito es todo un reto debido a que su valor en el mercado (y su precio) es más alto que el de sus vecinos Colombia o Guatemala.

