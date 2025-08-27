Ecuador
27 ago 2025 , 15:14

Tragedia en Chimborazo: bus cayó a un barranco y dejó nueve muertos

El siniestro de tránsito ocurrió alrededor de las 14:15 de este miércoles 27 de agosto.

   
  • Tragedia en Chimborazo: bus cayó a un barranco y dejó nueve muertos
    El siniestro ocurrió en el sector de Juan de Velasco. ( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Un bus interprovincial de la cooperativa Cita Express cayó este miércoles 27 de agosto por un barranco en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, dejando nueve muertos y varios heridos. El suceso trágico ocurrió alrededor de las 14:15 a la altura del sector Juan de Velasco. El vehículo cubría la ruta Ambato-Guayaquil, según informó el ECU 911.

Policías, bomberos y personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) acudieron a atender la emergencia. Los heridos han sido trasladados a hospitales de Riobamba y Colta.

Lea también: Dos mujeres fallecidas y 12 heridos tras volcamiento de un expreso escolar en Alausí, Chimborazo

Según estimaciones, el bus rodó más de 100 metros por el barranco. La parte delantera quedó destruida. Varias víctimas quedaron tendidas entre el pasto.

Temas
siniestro de tránsito
Chimborazo
Colta
Noticias
Recomendadas