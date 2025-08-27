Tragedia en Chimborazo: bus cayó a un barranco y dejó nueve muertos

Un bus interprovincial de la cooperativa Cita Express cayó este miércoles 27 de agosto por un barranco en el cantón <b>Colta</b>, provincia de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/chimborazo-dos-fallecidos-tchoque-panamericana-san-andres-NG9239960 target=_blank>Chimborazo</a></b>, dejando nueve muertos y varios heridos. El suceso<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/mujeres-fallecidas-heridos-volcamiento-expreso-alausi-chimborazo-IG9549208 target=_blank></a></b>