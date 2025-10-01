Ecuador
01 oct 2025 , 15:32

El Bono de Desarrollo Humano, una ayuda económica que ha soportado ocho presidentes

Creado hace casi tres décadas, el Bono de Desarrollo Humano representa para muchas familias su única forma de subsistencia.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

El Bono de Desarrollo Humano, previamente conocido como Bono de la Pobreza o Bono de la Solidaridad, tiene su nombre actual desde 1998, en la presidencia de Lucio Gutiérrez.

Cuando fue creado ha visto pasar ocho presidentes, ha soportado caídas de gobiernos y lejos de debilitarse sigue ahí, tan o más fuerte que antes.

El bono es necesario en el país porque para demasiados ecuatorianos las oportunidades de conseguir un trabajo, o hacer un negocio o progresar por medios propios no existe.

Le puede interesar: Así puede realizar consultas, reclamos o quejas de forma virtual al BIESS

Ese es el caso de Jimmy Láinez, de 61 años. Le falta una pierna, es hipertenso y hasta hace un par de años contaba mensualmente con el dinero del Bono de Desarrollo Humano.

Él recuerda que cuando comenzó a cobrarlo le pagaban USD 35, luego fue subiendo hasta llegar a los USD 55 actuales. Pero, hace un par de años todo cambió, cuando dejó de percibir esta ayuda económica sin recibir una explicación.

Así que, al principio vivió de la ayuda de amigos, hasta que pudo comprar algunos artículos para vender y poder vivir de eso. Gana unos USD 2 o USD 3 diarios, así que para él eso de que el Gobierno va a ampliar la base de beneficiarios es una esperanza.

Sin embargo, para el país, realidades como esta develan realidades difíciles de no acceso a la salud, de imposibilidad de salir de la pobreza, de escasez de oportunidades. Esto no es culpa, de un gobierno, sino de todos, dice el economista Galo Cabanilla.

Lea también: 28 000 transportistas que no fueron incluidos en las primeras negociaciones recibirán compensaciones

"No han sabido generar una política económica delargo plazo que le permita al ecuador tener un desarrollo económico constante", sostiene.

Hasta septiembre de este año, el Bono de Desarrollo Humano fue cobrado por 595 400 personas y a partir de octubre se sumarán 55 mil personas más, es decir, 650 400 en total.

En el presupuesto del Estado constan más de USD 600 millones para el pago de este bono en concreto, que se creó hace 27 años, en el gobierno de Jamil Mahuad, justo como una compensación tras la eliminación de algunos subisidios.

Temas
Bono de desarrollo humano
MIES
Bono Desarrollo Humano
bono
ayuda económica
Ecuador
Noticias
Recomendadas