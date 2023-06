Después de esta reunión, tenían previsto acudir a las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para inscribir a Bella nuevamente y permitir que sea beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, con el cual podrá adquirir sus medicamentos.

Bella Montoya fue inscrita como fallecida luego de que su hijo presentó el informe médico donde la declararon muerta, debido a un paro cardiorrespiratorio. "A mí no me la dejaron ver, me mandaron de una a que haga los trámites para poder llevármela (al velorio)".