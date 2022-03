Aumentan los suicidios en las prisiones de Ecuador

La crisis carcelaria sigue viva. Las masacres que en 2021 dejaron más de 300 reos asesinados no se han vuelto a repetir, pero la violencia continúa. Según cifras del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), en lo que va del año, se han registrado siete muertes por violencia intracarcelaria y 23 por causas naturales.

Jorge Alfredo Narváez, miembro de la comisión para la pacificación de las cárceles en Guayaquil, reconoce que la situación psicológica ha sido uno de los puntos más vulnerados. "Hubo pabellones enteros donde había 200 a 300 personas que durante cuatro meses no salían a los patios. Con miedo a perder la vida y que, exista una nueva masacre”, describe.

Este medio consultó con SNAI sobre los procedimientos para prevenir los suicidios, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, reveló el año pasado, que más del 75 % de los reclusos del pabellón donde fue la masacre no tenían sentencia ejecutoriada.

LA PAZ AÚN ES LEJANA

Pese a que la comisión de pacificación cumplió tres meses este 16 de marzo de 2022, "la paz, en estos términos, no se ha podido plasmar (...) ¿Qué es lo que tenemos hoy? Después de tres meses, tenemos acuerdos, tenemos tratos de no agredirse, de no matarse", asegura el comisionado.

INFORME DE LA CIDH SOBRE LA CRISIS CARCELARIA: