Ecuador
24 sep 2025 , 16:46

Hasta el 26 de septiembre puede obtener su pasaporte sin turno previo

Si ya tiene su turno programado para después del 26 de septiembre, puede acudir antes al Registro Civil y obtener el documento con anticipación.

   
    Una ciudadana en el trámite para obtener su pasaporte.( Registro Civil )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Las personas que necesiten obtener por primera vez su pasaporte, o incluso renovarlo, podrán acudir al Registro Civil directamente para el trámite, sin necesidad de turno previo.

Esta medida estará habilitada hasta este viernes 26 de septiembre. El horario de atención es de 08h00 a 17h00, en 27 agencias del Registro Civil, en 23 provincias a escala nacional.

Incluso si tiene turno agendado desde el 26 de septiembre en adelante, podrá acudir en esta semana.

Los interesados deben llevar su comprobante de pago, cédula de ciudadanía y pasaporte expirado, de ser el caso.

La entrega del documento de viaje en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca es el mismo día; en el resto del país el plazo máximo es de hasta ocho días laborales.

