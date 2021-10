Asesinatos violentos en Guayaquil, Durán y Samborondón bordea los 539 casos

En el doble sicariato los agentes de Policía encontraron 31 restos de bala.

Los asesinos para aniquilar a Charles Cirino y Irwin Ruiz usaron un fusil.

Sucedió la tarde de este lunes en el ingreso a la avenida Casuarina, conocida como 'Entrada de la 8', en el noroeste de Guayaquil. Según la Policía, las víctimas ofrecían el servicio de mototaxi.

"Seis indicios, son personas que realizan carreras de motos lineales, aparentemente realizando sus labores diarias".

Ninguno de los fallecidos tenía antecedentes penales. El doble crimen se registró muy cerca del lugar donde había un operativo de control.

Los agentes de criminalística siguen recopilando indicios para identificar a los sicarios, que se habrían movilizado en una camioneta.

Pero no fue el único hecho registrado ese día, pues en la mañana, el cuerpo de un hombre fue encontrado sin ropa en el Guasmo Sur. La víctima presentaba múltiples cortes en su cuerpo y no tenía sus pertenencias, aún no ha sido identificada.