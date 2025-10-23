Ecuador
La Arcsa clausura restaurante en un centro comercial de Samborondón por cucarachas

Durante una inspección realizada este miércoles 22 de octubre, los técnicos detectaron inadecuado almacenamiento de alimentos y presencia de plagas.

   
La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró temporalmente un restaurante situado en un centro comercial de Samborondón, provincia del Guayas, debido a incumplimientos de normas sanitarias.

Durante una inspección realizada este miércoles 22 de octubre, los técnicos detectaron malas condiciones de higiene, inadecuado almacenamiento de alimentos y presencia de plagas. En videos difundidos por la entidad se evidencian cucarachas recorriendo el área de preparación de comidas.

La Arcsa ha clausurado cerca de 90 restaurantes en todo el país en lo que va de 2025 por insalubridad y falta de higiene. Sin embargo, el 95 % de esos establecimientos ha reanudado sus actividades tras corregir las irregularidades.

Entre los últimos locales sancionados, cuya clausura alarmó a la ciudadanía, fue un chifa ubicado en la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, al que la Arcsa calificó como "el colmo de la insalubridad". Durante la inspección, los funcionarios encontraron ratas muertas y otras disecadas en la cocina, además de heces de roedores y cucarachas en distintas áreas donde se preparaban los alimentos.

Solo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), la Arcsa ha clausurado 28 restaurantes por condiciones higiénicas deficientes. Entre ellos figuran locales de asados, pizzerías, cafeterías, cangrejales y chifas.

El organismo explicó que no publica los nombres de los establecimientos sancionados por respeto al proceso administrativo que se inicia contra los infractores o representantes legales. No obstante, aclara que la difusión de fotos y videos de las inspecciones busca "motivar a los dueños de restaurantes a cumplir con las normativas sanitarias".

