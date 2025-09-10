La Arcsa cerró un restaurante infestado de cucarachas en Durán

Entre otras novedades, los funcionarios encontraron basura acumulada y lavacaras con agua sucia. La intervención de los funcionarios ocurrió el miércoles 3 de septiembre.

Personal de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ( Arcsa ) clausuró un restaurante en el sector de la Liga Cantonal, en Durán , que estaba infestado de cucarachas . En un video publicado este martes 9 de septiembre, se observa que los insectos deambulaban por cocinas, mesas metálicas oxidadas, utensilios y electrodomésticos.

La Arcsa cerró temporalmente este establecimiento y fijó un plazo para que los propietarios corrijan las fallas. Según la entidad, en la administración de 2024 a 2025, se han clausurado 400 locales en Ecuador.

La mayoría de casos se concentra en la Zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón. Le sigue la Zona 5 (Santa Elena, Los Ríos, los 22 cantones restantes de Guayas, Bolívar y Galápagos), la Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago) y la Zona 9 (Quito).

Por otra parte, la Arcsa ha señalado que no revela los nombres de los negocios cerrados por respeto al proceso administrativo que se inicia contra los infractores o representantes legales de los restaurantes u otros locales.

Asimismo, indica que mediante la publicación de fotos y videos de las intervenciones "motiva a los dueños de restaurantes a que cumplan con las normativas sanitarias".

