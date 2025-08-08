Ecuador
Una crema dental sale del mercado ecuatoriano por posibles efectos adversos

En Ecuador, hay 18 casos de irritación o sensibilidad dental asociados al uso de la pasta.

   
    En julio pasado, la Arcsa emitió una advertencia sobre posibles efectos adversos asociados al fluoruro de estaño, un compuesto presente en una reconocida marca de crema dental que se comercializa en Ecuador.( Unsplash )
La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó este viernes 8 de agosto del retiro del mercado de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, tras registrarse en Ecuador 18 casos de pacientes con irritación o sensibilidad dental asociados a su uso.

Según la Arcsa, la medida se ejecuta de manera preventiva mientras aún se realizan evaluaciones técnicas. En coordinación con la empresa Colgate-Palmolive, se inició el retiro de todos los lotes del producto distribuidos en supermercados y tiendas del país, con el fin de resguardar la salud de los consumidores.

En rueda de prensa, el director ejecutivo de la Arcsa, Daniel Sánchez, pidió a los dueños y administradores de tiendas y supermercados a no vender el producto. Además, instó a los ciudadanos a denunciar si observan que la pasta es comercializada.

La marca Colgate Total Prevención Activa Clean Mint ya ha salido del mercado en México, República Dominicana, Argentina, Chile y Brasil. Este último país fue el primero en encender las alarmas por posibles efectos adversos derivados del uso de esta pasta. Entre julio de 2024 y junio de 2025, Brasil reportó más de 11 000 casos de personas que presentaban molestias como irritación e inflamación en la cavidad oral.

Las investigaciones a los componentes del dentífrico se han centrado en el fluoruro de estaño. Su uso está aprobado por organismos como la FDA (en Estados Unidos) y otras agencias internacionales, debido a sus propiedades para fortalecer el esmalte dental, prevenir la caries y reducir la sensibilidad.

Sin embargo, estudios señalan que ese compuesto puede generar efectos secundarios como manchas temporales en los dientes —especialmente si hay acumulación de placa—, así como un sabor metálico o irritación en encías y mucosas.

Tras la alerta internacional, la Arcsa realizó un análisis a la pasta desde mediados de junio. Hoy, Sánchez mencionó que, si existe algún tipo de responsabilidad probada por parte de la empresa fabricante, se podría iniciar un proceso sancionatorio.

